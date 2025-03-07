Накануне появились слухи, что производителям ноутбуков поручили провести проверки всех произведённых устройств.

Накануне немецкое издание heise online и ресурс HardwareLuxx сообщили, что NVIDIA поручила производителям ноутбуков проверять все устройства с новыми мобильными дискретными видеокартами GeForce RTX 50 серии, уделяя внимание количеству блоков растеризации ROP. Журналисты The Verge обратились в компанию за комментариями и получили официальный ответ: «Все партнёры продолжают проводить проверки в рамках нашей стандартной процедуры тестирования», — заявил глобальный PR-директор NVIDIA GeForce Бен Берраондо (Ben Berraondo). В The Verge несколько раз уточнили, затрагивает ли проблема с нехваткой блоков ROP графические процессоры для ноутбуков, ответ был — нет.

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Авторы heise online и HardwareLuxx сочли эти проверки несколько необычными в том плане, что старт продаж некоторых моделей ноутбуков был якобы перенесён с марта на апрель и май. Тем не менее, это может объясняться не дефектными графическими процессорами, а запозданием с выпуском финальных версий прошивок к видеокартам для ноутбуков, признали в heise.

Так или иначе, проверки оборудования проводятся и, чем бы они не были обоснованы, в компании наверняка уделят повышенное внимание соответствию заявленным спецификациям после всех известных проблем с блоками растеризации.