Исправлены проблемы при подключении мониторов по DisplayPort.

Для загрузки стал доступен графический драйвер NVIDIA GeForce Game Ready версии 572.70 с поддержкой видеокарты RTX 5070, продажи которой начались за рубежом сегодня. Помимо этого, примечания к выпуску (PDF) сообщают о поддержке многопользовательской игры FragPunk и улучшенной версии Grand Theft Auto 5.

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FragPunk — это многопользовательский командный шутер от первого лица с матчами в формате 5 на 5 игроков. В числе особенностей игры широкий выбор героев с различными способностями, а также необычная система усиления способностей, в которой перед каждым раундом игроку даются на выбор различные карточки-усилители. Игра станет доступна 6 марта. Что касается обновления Grand Theft Auto 5, новая Enchanced-версия игры с поддержкой трассировки лучей, технологий масштабирования разрешения и прочими улучшениями стала доступна 4 марта.

В драйвер включено недавнее срочное исправление, которое устранило проблемы с мониторами, подключёнными по DisplayPort — после установки драйвера 572.65 и перезагрузки ПК у многих пользователей пропало изображение.