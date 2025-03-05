Крупная система охлаждения и простой дизайн без излишеств.

GALAX выпустила в Китае видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 в исполнении FIRE, сообщает ITHome. Похоже, это самая доступная модель среди других вариантов RTX 5070 от GALAX. На это намекает простой дизайн без излишеств, в частности, нет никаких признаков наличия подсветки и нет заводского разгона. Видеокарта выполнена преимущественно в чёрном цвете, на задней панели и боковой части светлой краской нанесены различные узоры и наименования брендов — производитель дал название дизайну Cyber Black Flame.

Источник изображения: GALAX

Графический процессор видеокарты работает на базовой частоте 2325 МГц с ускорением до 2512 МГц, видеопамять набрана чипами GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, лимит энергопотребления установлен на отметке 250 Вт — всё соответствует эталонным спецификациям. Видеокарта оснащена крупной трёхвентиляторной системой охлаждения, которая занимает два слота расширения. Внешние размеры видеокарты с учётом кронштейна 314×133×41 мм, без — 300×120×40 мм.

Источник изображения: GALAX

Источник изображения: GALAX

Вентиляторы компания перечисляет в числе преимуществ видеокарты: лопасти имеют угловатую форму и соединены кольцом, что должно способствовать формированию направленного потока воздуха с высоким статическим давлением. Похоже, что аналогичные вентиляторы используются в моделях более высокого класса.

Обзор видеокарты удалось найти на китайском ресурсе 游戏日报. В числе особенностей, которые отметили специалисты: 8-слойная печатная плата, подсистема питания 9+3, температура графического процессора после 10-минутного прогрева в FurMark составила 70,7 градусов по Цельсию. Другой источник сообщает о пиковой температуре 66 градусов по Цельсию при комнатной 25 градусов.