Одна модель будет доступна по рекомендованной цене.

Компания ASUS назвала цены некоторых своих вариантов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 на американском рынке, сообщает VideoCardz. Это три модели, из которых только одна будет продаваться по рекомендованной NVIDIA цене 549 долларов США — базовый вариант Prime без заводского разгона.

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В списке присутствует и другая модель из линейки Prime по цене 699 долларов США — это вариант с заводским разгоном. Третья видеокарта из линейки TUF Gaming более высокого класса и с заводским разгоном оценивается компанией в 749 долларов США. Иными словами, модели с разгоном от производителя и более продвинутым оснащением стоят дороже на величину от 27% до 36%.

В VideoCardz также отметили, что ряд производителей, включая ASUS, по прошествии некоторого времени со старта продаж повышали цены на модели RTX 5090, 5080 и 5070 Ti, которые изначально были доступны по рекомендованной цене. Не исключено, что аналогичные практики будут наблюдаться и в случае с RTX 5070, однако этому может помешать успешный старт видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, если он будет таковым.