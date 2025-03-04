Инсайдеры надеяться на частичное внедрение наработок из RDNA 4.

По последним слухам, будущие APU AMD семейства Medusa, скорее всего, получат интегрированную графику RDNA 3.x, а не RDNA 4, как предполагалось ранее, сообщает Guru3D со ссылкой на ряд источников, включая инсайдера и блогера Golden Pig Upgrade из Китая. Блогер надеется, что AMD хотя бы частично обновит графику, внедрив наработки из RDNA 4 в медиа и дисплейный движки. Слухи предполагают, что интегрированная графика в APU AMD Medusa может иметь до 16 вычислительных блоков, сгруппированных по два внутри блоков Work Group Processors (WGP).

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Ранее представители AMD отмечали, что в рамках текущей стратегии нацелены на продвижении архитектуры RDNA 4 в дискретных видеокартах для настольных ПК. Тем не менее, специалисты не отрицали, что в будущем эта архитектура может стать основой других продуктов, включая видеокарты для ноутбуков и интегрированную графику. Этот шаг, вероятно, обусловлен внутренним планированием ресурсов и стратегией поддержания согласованности во всех продуктах для ноутбуков, полагают авторы Guru3D, подход подчёркивает осторожный и прагматичный сдвиг, гарантируя, что линейка мобильных APU продолжит обеспечивать надёжную производительность без рисков, связанных с новой графической архитектурой, пишет ресурс.

AMD официально ещё не анонсировала процессоры Medusa. По слухам, они появятся не ранее 2026 года. Инсайдеры ожидают различных улучшений, в частности, переход на архитектуру ядер Zen 6, новые CCD с количеством ядер до 12 и, возможно, появление процессоров, где будут сочетаться CCD с разным количеством ядер.