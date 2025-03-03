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Moleculo
Один из крупнейших ритейлеров Швеции сообщил об отсутствии NVIDIA GeForce RTX 5070 на складе
Старт продаж запланирован на 5 марта.

Один из крупнейших ритейлеров Швеции, Inet.se, предупредил покупателей о том, что, скорее всего, не сможет начать 5 марта продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070, поскольку они до сих пор отсутствуют на складе, сообщает VideoCardz. С предыдущими видеокартами NVIDIA нового поколения, RTX 5090, 5080 и 5070 Ti, таких проблем не было, также компания принимает предварительные заказы на ноутбуки с новой дискретной графикой RTX 50.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Пока непонятно, это проблема одной рассматриваемой торговой сети или глобальная. Судя по прошлым заявлениям NVIDIA, первоначально планировалось выпустить RTX 5070 в феврале, вместе с RTX 5070 Ti. Но потом компания анонсировала старт продаж в начале марта, не указав причины задержки. Учитывая проблемы с дефектными графическими процессорами на видеокартах RTX 5090D, 5090, 5080 и 5070 Ti, можно предположить, что задержка связана с дополнительными проверками. Тем не менее, в NVIDIA заявили, что проблема не коснётся RTX 5070, не сообщая о каких-либо дополнительных переносах.

Источник изображения: Inet.se, VideoCardz

До старта продаж GeForce RTX 5070 остаётся совсем немного времени, скоро станет понятно, как NVIDIA подготовилась к запуску этой видеокарты. Также стоит напомнить, что старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирован на 6 марта.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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