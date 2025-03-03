Первая и пока единственная RX 9070 XT с двумя вентиляторами.

XFX выпускает в линейке Swift вариант AMD Radeon RX 9070 XT с двухвентиляторной системой охлаждения. На момент написания это первая и единственная RX 9070 XT с двумя вентиляторами, сообщает VideoCardz. Также компания выпускает в линейке Quick Silver «киберспортивный» вариант Esport с особым дизайном со сменными панелями.

Источник изображения: XFX, VideoCardz

Основные спецификации двухвентиляторной RX 9070 XT от XFX такие же, как у более крупных трёхвентиляторных моделей в линейках Quick Silver и Swift. В частности, это Boost-частота 2970 МГц, настройка мощности 304 Вт и два 8-контактных разъёма дополнительного питания. Модель имеет строгий и стильный дизайн, впрочем, это присуще всем видеокартам XFX.

Источник изображения: XFX, VideoCardz

Двухвентиляторная RX 9070 XT от XFX пока замечена только в Китае, но глобальных сайтах компании модель не упоминается. Эта видеокарта не только самая компактная, но и самая дешёвая среди других RX 9070 XT. Для понимания: в Китае она будет доступна по цене 4999 юаней, следующая самая дешёвая модель стоит 5699 юаней.

Источник изображения: XFX, VideoCardz

Что касается RX 9070 XT в исполнении Quick Silver Esport от XFX, от обычной Quick Silver она отличается сменными комплектными панелями белого и красного цвета — это сегменты фронтального кожуха системы охлаждения с сечением сложной формы — они видны не только спереди, но и сбоку. Помимо этого, видеокарта оснащается вентиляторами Magnetic Air с легкосъёмными крыльчатками на магнитном креплении. Всё это в совокупности расширяет возможности кастомизации видеокарты. Неизвестно, планирует ли XFX продавать разноцветные сменные панели и крыльчатки.

Спецификации RX 9070 XT в исполнении Quick Silver Esport от XFX соответствуют эталонным. В Китае новинка стоит на 16% дороже моделей, продающихся по рекомендованной цене AMD.