Хотфикс версии 572.65 для драйвера GeForce Game Ready 572.60.

NVIDIA пришлось выпустить срочное исправление для графического драйвера GeForce Game Ready 572.60, после выпуска которого появилось ещё больше жалоб на чёрные экраны. Проблема проявлялась на некоторых мониторах в случае подключения по кабелю DisplayPort — после выключения ПК пользователя встречал чёрный экран. Хотфикс версии 572.65 устраняет эту проблему, сообщает VideoCardz.

Это уже четвёртое исправление, призванное устранить проблемы с пропадающим изображением, которые появились в новом драйвере 572-й ветки у владельцев видеокарт NVIDIA последних поколений, не только новейших GeForce RTX 50. Предыдущие три исправления были внедрены в драйвер 572.60, но этого оказалось недостаточно или, что похоже более вероятно, исправления привели к появлению новой проблемы.

Источник изображения: NVIDIA

Срочное исправление доступно на сайте NVIDIA. Поскольку хотфиксы не проходят полный цикл тестирования и проверки, устанавливать их рекомендуется только в случае наличия описанных проблем.

Пользователи всё чаще жалуются на снижение качества программного обеспечения NVIDIA, отмечает VideoCardz. Кроме проблем с драйверами 572-й ветки не так давно обсуждалось снижение производительности в играх при включении поддержки оверлея и фоторежима в приложении NVIDIA App. До сих пор непонятно, что сделано по данному вопросу, кроме изменения настроек по умолчанию: после установки приложения оверлей и фоторежим отключены, включаются вручную. Выпуск новых видеокарт GeForce RTX 50 также омрачила проблема с дефектными графическими процессорами: в продажу попали видеокарты с недостающим количеством блоков растеризации ROP.