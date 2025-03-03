NVIDIA пришлось выпустить срочное исправление для графического драйвера GeForce Game Ready 572.60, после выпуска которого появилось ещё больше жалоб на чёрные экраны. Проблема проявлялась на некоторых мониторах в случае подключения по кабелю DisplayPort — после выключения ПК пользователя встречал чёрный экран. Хотфикс версии 572.65 устраняет эту проблему, сообщает VideoCardz.
Это уже четвёртое исправление, призванное устранить проблемы с пропадающим изображением, которые появились в новом драйвере 572-й ветки у владельцев видеокарт NVIDIA последних поколений, не только новейших GeForce RTX 50. Предыдущие три исправления были внедрены в драйвер 572.60, но этого оказалось недостаточно или, что похоже более вероятно, исправления привели к появлению новой проблемы.
Срочное исправление доступно на сайте NVIDIA. Поскольку хотфиксы не проходят полный цикл тестирования и проверки, устанавливать их рекомендуется только в случае наличия описанных проблем.
Пользователи всё чаще жалуются на снижение качества программного обеспечения NVIDIA, отмечает VideoCardz. Кроме проблем с драйверами 572-й ветки не так давно обсуждалось снижение производительности в играх при включении поддержки оверлея и фоторежима в приложении NVIDIA App. До сих пор непонятно, что сделано по данному вопросу, кроме изменения настроек по умолчанию: после установки приложения оверлей и фоторежим отключены, включаются вручную. Выпуск новых видеокарт GeForce RTX 50 также омрачила проблема с дефектными графическими процессорами: в продажу попали видеокарты с недостающим количеством блоков растеризации ROP.