Также улучшается производительность в нескольких играх.

В Intel выпустили графический драйвер Game On версии 32.0.101.6632 с поддержкой новых игр и оптимизациями, но без сертификации WHQL. Драйвер приносит поддержку FragPunk, улучшенной версии Grand Theft Auto V (Enhanced), Monster Hunter: Wilds и Split Fiction для дискретных и интегрированных графических решений семейств Alchemist и Battlemage.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

FragPunk — это геройский мультиплеерный шутер с командными сражениями 5 на 5 игроков. Одной из особенностей игры является система с карточками-усилителями способностей героев, которые можно выбирать в начале раунда и создавать комбинации, которые позволят усилить преимущество над противником. Релиз игры запланирован на 6 марта.

Grand Theft Auto V не нуждается в представлении, 4 марта версия игры для ПК получит крупное обновление, которое принесёт множество улучшений, ранее представленных в обновлении игры для консолей нового (уже текущего) поколения. В числе нововведений новый транспорт, животные, поддержка трассировки лучей и технологий реконструкции изображения AMD FSR и NVIDIA DLSS, поддержка DirectStorage для ускоренной загрузки с твердотельных накопителей, улучшенное аудио, поддержка контроллера Sony DualSense и многое другое.

Релиз ролевого боевика Monster Hunter: Wilds уже состоялся, на платформе Steam игра бьёт рекорды онлайна, однако, судя по первым отзывам, не блещет оптимизацией, поэтому новый драйвер с оптимизациями от разработчика видеокарты точно не помешает. Так, в Intel заявляют о 5-процентном повышении производительности на видеокартах Arc серии B при ультра настройках графики и разрешении 1440p.

Приключенческий экшен Split Fiction от создателей It Takes Two выходит 6 марта и расскажет фантастическую историю двух писательниц, которые оказались заперты в собственных сюжетах. Игра предназначена для совместного прохождения на раздельном экране.

Помимо повышения производительности в Monster Hunter: Wilds, новый драйвер улучшит впечатления от Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Black Myth: Wukong. В первом случае ожидается повышение производительности от 5% до 9%, в зависимости от разрешения и используемого графического решения, во втором случае сообщается о 5-процентном повышении производительности на видеокартах Arc серии B при разрешении 1080p и высоких настройках графики.

Также в новом драйвере исправили проблему с мерцанием текстур в Terraria (DX9) на видеокартах Intel Arc серии B.