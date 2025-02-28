Кабель скрывается за магнитной накладкой.

Sapphire добавила в каталог на официальном сайте премиальные версии видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 в исполнении Nitro+.

Источник изображения: Sapphire

Новинки действительно оснастили скрытым 16-контактным разъёмом дополнительного питания вместо нескольких 8-контактных, как у большинства других вариантов видеокарт. Скрытое подключение питания является одной из ключевых особенностей новых видеокарт Nitro+. Коннектор питания выведен на торец печатной платы, при этом длина последней гораздо меньше длины системы охлаждения — свободное пространство и используется для прокладки кабеля. Чтобы кабель можно было легко подключить, в основном бэкплейте видеокарты предусмотрен большой вырез. На основной бэкплейт устанавливается дополнительная накладка с магнитным креплением, она скрывает крепёжные детали, кабель и прочие неприглядные элементы.

Источник изображения: Sapphire

В числе прочих преимуществ новые вентиляторы с лопастями AeroCurve и двойными шарикоподшипниками. Компания заявляет об увеличении полезного диапазона оборотов, улучшении воздушного потока, оптимальном статическом давлении и меньшем уровне шума. Вентиляторы легко заменяются: крепление на одном винте и быстроразъёмное соединение.

Источник изображения: Sapphire

Сообщается об оптимизации путей прохождения воздушного потока для наилучшего охлаждения, прочной конструкции со стальным каркасом, реализации охлаждения графического процессора, чипов памяти и подсистемы питания, композитных тепловых трубках, 12-слойной печатной плате с увеличенным содержанием меди. В комплект входит L-образный кронштейн.