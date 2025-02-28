Новинки появились в линейках Red Devil, Hellhound и Reaper.

PowerColor официально представила свои варианты видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 в линейках Red Devil, Hellhound и Reaper.

Источник изображения: PowerColor

Видеокарты Red Devil компания называет «Пиком совершенства», они ориентированы на любителей игр, «которым нужно только самое лучшее». Это самая продвинутая линейка в портфолио компании с наибольшим заводским разгоном.

Источник изображения: PowerColor

В числе преимуществ: 12-слойная печатная плата с увеличенным содержанием меди, подсистема питания графического процессора 12+1 и подсистема питания памяти 3+2 с полимерными конденсаторами, три 8-контактных коннектора для дополнительного питания, семь 6-мм тепловых трубок в радиаторе системы охлаждения, термоинтерфейс с фазовым переходом Honeywell PTM7950, три вентилятора с 9-лопастными окольцованными крыльчатками и двойными шарикоподшипниками, настраиваемая подсветка с новым дизайнерским элементом: вставка на торце видеокарты имитирует кристалл (Hellstone). Компания подготовила дополнительное лимитированное издание Red Devil с различными аксессуарами.

Источник изображения: PowerColor

Источник изображения: PowerColor

Видеокарты серии Hellhound получили более сдержанный элегантный дизайн. В данном случае говорится об использовании 12-слойной печатной платы, подсистемы питания для графического процессора 10+1 и 3+2 для памяти, двух 8-контактных коннекторов дополнительного питания, шести 6-мм трубок в радиаторе системы охлаждения, термоинтерфейсе с фазовым переходом Honeywell PTM7950, отключаемой подсветке леденяще-синего цвета. В исполнении Hellhound доступны RX 9070 XT и RX 9070. Также компания подготовила специальный вариант RX 9070 XT в исполнении Hellhound Spectral White — полностью в белом цвете.

Источник изображения: PowerColor

Самые доступные варианты AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 представлены PowerColor в линейке Reaper они же и самые компактные, занимают два слота расширения, в то время как Hellhound занимает 2,5 слота, а Red Devil — 3. Подробностей о видеокартах Reaper меньше всего, как и в других перечисленных моделях используются вентиляторы на двойных шарикоподшипниках, а также термоинтерфейс с фазовым переходом Honeywell PTM7950.