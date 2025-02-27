DLSS 4 с многокадровой генерацией для NARAKA: BLADEPOINT и Monster Hunter Wilds.

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 572.60 с поддержкой DLSS 4 обновления NARAKA: BLADEPOINT и Monster Hunter Wilds. Также в драйвер добавили поддержку 29 новых игровых мониторов, совместимых с G-SYNC, исправили ошибки.

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Среднее увеличение частоты кадров в NARAKA: BLADEPOINT на графических процессорах GeForce RTX 50 благодаря многокадровой генерации DLSS 4 совместно с другими технологиями DLSS — 3,4 раза. Владельцы RTX 5090 могут получить более 590 кадров в секунду в разрешении 4K с максимальными настройками графики, владельцы RTX 5080 — 312 кадров в секунду. На недавно выпущенной RTX 5070 Ti можно повысить частоту кадров до 250 кадров в секунду и более. В разрешении 1080p флагманская видеокарта нового поколения с DLSS 4 может обеспечить в среднем более 700 кадров в секунду.

Что касается исправлений, новый драйвер должен устранить проблемы с чёрным экраном на видеокартах GeForce RTX 50. Кроме этого устранены статтеры в некоторых приложениях SteamVR, сбой при запуске Adobe Substance 3D Sampler, повреждение текстур при запекании с трассировкой лучей в Adobe Substance 3D Painter, неоправданно низкая производительность видеокарт Blackwell в бенчмарке VRay 6, проблемы с выводом звука на мониторах с высокой частотой обновления при подключении по DisplayPort 1.4, артефакты в некоторых 2D приложениях.