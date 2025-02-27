Премиальное исполнение, ориентированное на энтузиастов и оверклокеров.

На форуме ChipHell появилось фото прототипа NVIDIA GeForce RTX 5090D в исполнении HOF OC LAB от компании GALAX, сообщает Wccftech. Это премиальное исполнение, ориентированное на энтузиастов и оверклокеров. Печатная плата прототипа выполнена полностью в белом цвете, а подсистема питания насчитывает 38 фаз, хотя на плате есть место для 40. Также присутствует один 16-контактный разъем дополнительного питания, но есть место и для второго. На плате предусмотрены точки для измерения напряжения, а на заднюю панель будет выведена кнопка для переключения BIOS.

Источник изображения: ChipHell

По информации Wccftech, компания готовит в исполнении HOF OC LAB и RTX 5090 для глобального рынка и RTX 5090В для Китая. Какой будет финальная версия видеокарты, пока неизвестно. Вполне вероятно, что в конечном итоге её оснастят ещё более мощной подсистемой питания и двумя 16-контактными разъёмами. В числе прочего отмечается, что изменения в конструкции не позволят использовать с видеокартой существующие решения для экстремального охлаждения, которые были разработаны энтузиастами для видеокарт прошлых поколений.