Предусмотрена диодная сигнализация о превышении силы тока.

После начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 снова стали появляться сообщения об оплавленных разъёмах питания. Хотя их было немного, специалисты и СМИ в очередной раз прошлись по новым 16-контактным разъёмам, раскритиковав их конструкцию. Судя по всему, улучшенный разъём 12V-2x6 по-прежнему остаётся довольно капризным. В реальных условиях эксплуатации соединения может нарушиться, что приведёт к неравномерному распределению тока по проводам, перегреву и плавлению. Это вынуждает производителей видеокарт и блоков питания внедрять дополнительные уровни защиты.

Например, инженеры ASUS реализовали мониторинг силы тока на отдельных контактах 12V-2x6 в премиальных видеокартах ROG Astral, а ASRock внедрила в кабели некоторых блоков питания датчики температуры. К решению проблемы подключились и энтузиасты. Bilibili-блогер под псевдонимом 翼王 взялся за разработку адаптера, в котором реализован контроль силы тока на отдельных контактах и диодная сигнализация при превышении определённых значений.

Источник изображения: 翼王, bilibili

Пользователь опубликовал изображения прототипа, способного измерять ток на каждом выводе. В частности, специалисты Tom's Hardware отмечают наличие шунтирующих резисторов R002 (0,002 Ом) на каждом 12-вольтовом кабеле и USB-порт, который может использоваться для синхронизации с другими компьютерами и программным обеспечением.

В идеале, каждый из шести 12-вольтовых выводов должен иметь свой собственный шунтирующий резистор. В серии GeForce RTX 30 инженеры NVIDIA включила три шунтирующих резистора, что является достаточным, но не идеальным решением. Удивительно, но обновлённая конструкция внутренне соединяет все контакты с одним шунтирующим резистором, в результате чего невозможно выявить превышение тока на отдельных контактах.

Проект находятся на стадии разработки и в конечном итоге может стать открытым. Тем не менее, самостоятельно изготовить подобный адаптер смогут только продвинутые энтузиасты. Остаётся надеяться, что производители блоков питания и адаптеров обратят внимание на данное решение и внедрят подобную систему в свои продукты вместо радиаторов, вентиляторов и прочих сомнительных доработок для охлаждения адаптера, которые вряд ли помогут избежать плавления контактов и проводов при превышении нагрузки.