Премиальная серия DW100 RGB DDR5 OC Lab Gold Edition.

Biwin выпустит в линейке оперативной памяти DW100 RGB DDR5 премиальные комплекты OC Lab Gold Edition с двойными профилями AMD EXPO, сообщает VideoCardz. Один из профилей настроен на максимальную скорость DDR5-8000 с задержками CL34 или CL36, второй предлагает оптимальное сочетание скорости и задержек — режим DDR5-6400 CL28.

Источник изображения: Biwin, VideoCardz

Для производства комплектов отбирают лучшие чипы памяти, поэтому энтузиасты могут попытаться достичь ещё более высоких скоростей на продвинутых материнских платах ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock с чипсетами X870 и X870E. Возможен разгон до 8400 МТ/с при сохранении низких задержек CL34, отметили в Biwin, также есть запас для дальнейшей настройки оптимального режима, снижения задержки до CL26. Память прошла стресс-тестирование при напряжении 1,45 и 1,50 В, при этом средние температуры были ниже 50 градусов по Цельсию.

Источник изображения: Biwin, VideoCardz

Первыми в конце марта появятся комплекты общим объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ). О выпуске других пока не сообщается. Модули памяти DW100 RGB DDR5 оснащаются стильными радиаторами с подсветкой в верхней части, OC Lab Gold Edition отличается оформлением с золотистым рисунком.