Подойдут и для игр и для рабочих задач, включая ИИ.

Компания Framework, известная своими модульными ноутбуками, представила свой первый настольный компьютер, в котором используются самые производительные APU от компании AMD, Strix Halo, также известные как Ryzen AI Max 300, сообщает ComputerBase и VideoCardz.

Новый компьютер Framework — это, по сути, портативный мини-ПК в 4,5-литровом корпусе с ручкой для переноски. Внутри находится материнская плата формата Mini-ITX с распаянным APU AMD из серии Ryzen AI Max 300 и памятью LPDDR5X, воздушная система охлаждения, разработанная в сотрудничестве с компаниями Cooler Master и Noctua, блок питания формата Flex-ATX от компании FSP. Утверждается, что компьютер работает практически бесшумно, даже при постоянной нагрузке, когда тепловыделение чипа достигает 120 Вт.

В числе внешних портов есть два USB, DisplayPort, HDMI, Ethernet и аудиовыход. Присутствует поддержка беспроводной сети Wi-Fi 7. На материнской плате присутствует два слота M.2, слот PCIe 4.0 x4, а также классические разъёмы для подключения вентиляторов. Фронтальная панель корпуса состоит из небольших плиток, которые можно кастомизировать. Компания выпустит два варианта корпуса со стеклянной боковой панелью и металлической.

Источник изображения: Framework и VideoCardz

AMD Ryzen AI Max 300 могут успешно использоваться для решения различных задач. Они обладают высокой игровой производительностью и в конфигурациях со 128 ГБ памяти могут использоваться для работы с большими моделями искусственного интеллекта. В своей презентации Framework противопоставляла компьютер системам Apple Mac Studio и NVIDIA Project Digits. Причём несколько настольных компьютеров Framework могут объединяться для создания небольшого суперкомпьютера.

Компьютеры предлагаются в трёх конфигурациях: вариант с AMD Ryzen AI Max 385, интегрированной Radeon 8050S и 32 ГБ оперативной памяти оценивается в 1099 долларов США, варианты с AMD Ryzen AI Max+ 395, интегрированной Radeon 8060S, 64 или 128 ГБ оперативной памяти — в 1599 или 1999 долларов США соответственно.