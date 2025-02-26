Если всё пойдёт по плану, продукты с новыми чипами памяти ожидают на рынке с середины 2025 года.

Micron представила чипы памяти DDR5 ёмкостью 16 ГБ, изготовленные по новому технологическому процессу 1γ (1-гамма) с использованием EUV-литографии, сообщает Tom’s Hardware. Новые чипы обеспечивают более высокую производительность, потребляют меньше энергии и, как ожидается, будут дешевле в производстве при достижении определённых объёмов выпуска. В дальнейшем по технологии 1γ компания будет производить и другие продукты, включая память GDDR7 и LPDDR5X.

Источник изображения: Micron, Tom's Hardware

Флагманским продуктом на базе техпроцесса Micron 1γ является 16-гигабитная микросхема DDR5 ёмкостью 2 ГБ, рассчитанная на работу при стандартном напряжении 1,1 В со скоростью передачи данных 9200 МТ/с. По сравнению с микросхемой DDR5 аналогичной ёмкости, изготовленной по технологии 1β (1-бета), новая потребляет на 20% меньше энергии и обладает на 30% более высокой битовой плотностью.

В настоящее время Micron тестирует новые чипы и продукты на их основе, ожидая, что квалификационные испытания будут завершена в течение одного-двух кварталов. В случае успешного и своевременного завершения испытаний, продукты с новой памятью Micron могут появиться на рынке с середины 2025 года.