Появятся модели ёмкостью от 1 до 8 ТБ.

Samsung представила первые потребительские твердотельные накопители, которые используют четыре линии PCIe 5.0, сообщает ComputerBase. Это серия Samsung 9100 Pro, скорость накопителей в которой практически в два раза выше, чем во флагманской серии предыдущего поколения 990 Pro, где использовался интерфейс PCIe 4.0 x4. Samsung уже год предлагает потребительские твердотельные накопители 990 Evo и Evo Plus с поддержкой PCIe 5.0, однако они поддерживают этот стандарт максимум на двух линиях.

Источник изображения: Samsung

Скорость последовательных операций в серии Samsung 9100 Pro достигает 14800 МБ/с на чтении и 13400 МБ/с на записи, а производительность при произвольной записи достигает 2,6 миллионов операций ввода-вывода в секунду — показатели значительно выше, чем у флагманских накопителей прошлого поколения.

Энергопотребление Samsung 9100 Pro примерно на 2,5 Вт больше, чем у предшественника, при сравнении накопителей ёмкостью 4 ТБ. Но поскольку производительность новой серии значительно выше, показатели энергоэффективности лучше — на 43% при чтении и на 35% при записи. Ожидается, энергоэффективность модели ёмкостью 2 ТБ лучше до 49%.

Источник изображения: Samsung

В числе ключевых отличий Samsung 9100 Pro от 990 Pro: новый 5-нм контроллер Preston, в то время как флагманы прошлого поколения используют 8-нм Pascal; более быстрая память LPDDR4X для DRAM-буфера, против LPDDR4 в 990 Pro; новая 236-слойная флэш-память Samsung V-NAND V8 с поддержкой интерфейса Toggle DDR 5.0 со скоростью 2400 МТ/с.

Samsung 9100 Pro ёмкостью 1, 2 и 4 ТБ ожидаются в продаже с 18 марта, будут выпущены варианты с комплектным радиатором и без него. Это накопители с односторонним расположением чипов памяти, максимальная толщина составляет 8,88 мм, что позволяет легко установить накопители в PlayStation 5 и некоторые ноутбуки. Версию ёмкостью 8 ТБ планируют выпустить в 3 квартале 2025 года, это двухсторонний накопитель, толщина которого с радиатором составит 11,25 мм, что всё ещё позволяет использовать его в PlayStation 5. Обзоры накопителей появятся в день начала продаж.