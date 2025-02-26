Новые варианты для платформы AM4.

На сайте AMD заметили шесть новых Zen 3 процессоров с интегрированной графикой Vega на базе архитектуры GCN 5.1, они предназначены для платформы AM4, сообщает TechPowerUp. Это процессоры Ryzen 7 5705GE и 7 5705G, Ryzen 5 5605GE и 5605G, Ryzen 3 5305GE и 5305G — все относятся к семейству Cezanne. Процессоры с индексом G настроены на работу с базовой мощностью 65 Вт, базовая мощность процессоров GE снижена до 35 Вт.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

На момент написания известны ещё не все характеристики процессоров, но, судя по всему, три новинки полностью и частично идентичны выпущенным ранее Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 5300G. В своё время эти процессоры хорошо зарекомендовали себя в качестве универсального решения, они подходили для сборки компьютеров различного назначения, даже бюджетных игровых систем без дискретной графики. На сегодняшний день вряд ли их можно рекомендовать для игровых систем, тем более, что активная поддержка графики GCN 5.1 завершилась — новые драйвера если и выходят, то только для исправления уязвимостей. Тем не менее, с не самыми современными играми на низких настройках графики интегрированная графика данных процессоров может справиться, ну а с решением базовых задач не должно быть никаких проблем.

Предполагается, что перечисленные процессоры не предназначены для розничной продажи и будут поставляться сборщикам готовых систем, однако зачастую подобные процессоры всё равно появляются в рознице.

Платформу AMD AM4 всё ещё можно считать достаточно актуальной, производительность процессоров Ryzen 5000 достаточна даже для выполнения ресурсоёмких задач, компания также выпустила в серии несколько процессоров с 3D V-Cache, которые по-прежнему отлично справляются с играми.