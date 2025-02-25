Устройства обеспечивают минимальные потери мощности, что подтверждается сертификацией по стандартам 80 Plus Titanium и Cybenetics Titanium.

Компания FSP объявила о начале продаж блоков питания MEGA TI мощностью 1350 и 1650 Вт, сообщает TechPowerUp. Блоки питания разработаны в соответствии с новейшим руководством по проектированию Intel ATX 3.1, оснащаются двумя кабелями 12V-2x6 для подключения современных видеокарт и имеют относительно небольшие для своей мощности габариты 180×150×86 мм.

Источник изображения: FSP

Устройства обеспечивают минимальные потери мощности, что подтверждается сертификацией по стандартам 80 Plus Titanium и Cybenetics Titanium. В числе преимуществ: топология Interleaving PFC, карбид-кремниевые диоды Infineon, транзисторы DrMOS, запатентованная технология FSP Micro Tolerance Load Control (MTLC) для регулирования напряжения на сверхточном уровне ±0,5%, применение высокотемпературных японских конденсаторов, тихая работа.

Источник изображения: FSP

Блоки питания MEGA TI оснащаются 135-миллиметровыми вентиляторами с гидродинамическим подшипником и поддержкой полупассивного режима работы ECO — вентилятор выключается при низких и умеренных нагрузках. Модель мощностью 1650 Вт имеет сертификат Cybenetics LAMBDA A++ (рейтинг 230 В), обеспечивая лучшие в своём классе акустические характеристики, заявляет FSP.

Источник изображения: FSP

Также производитель отмечает применение конформного покрытия печатной платы, которое повышает надёжность блоков при эксплуатации в условиях повышенной влажности, полный набор защитных механизмов, включая OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP.