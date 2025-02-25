Можно настроить на работу только во время игр или всегда.

В стабильной версии веб-браузера Microsoft Edge появились новые опции, которые позволяют управлять тем, сколько системных ресурсов может использовать браузер для своей работы, сообщает Windows Latest. На данный момент можно контролировать использование оперативной памяти, только во время игровых сессий или вообще всегда.

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Тестирование новых опций длилось около года и, наконец, они появились в стабильной версии браузера. Ожидаемо, новые опции находятся в разделе настроек, связанных с производительностью.

Лимит доступной браузеру оперативной памяти можно изменять с шагом 1 ГБ. Гигабайт является и минимальным значением, но при таком ограничении не стоит рассчитывать на быструю работу браузера, отметили в Windows Latest. Разумным минимумом кажется значение 4 ГБ, этого должно хватить даже для нескольких активных вкладок.

Новая опция наверняка будет полезной для любителей игр, особенно тех, которые держат в браузере множество открытых вкладок. Хотя неиспользуемые вкладки должны автоматически выгружаться со временем, жёсткое ограничение доступной памяти может быть более эффективным, когда речь заходит об использовании браузера во время игр.

Ранее сообщалось, что в стабильной версии веб-браузера Microsoft Edge появился режим «Игровой помощник» — упрощённая версия браузера доступна в игровой панели Game Bar. Также в Windows Latest отмечают, что в Microsoft тестируют аналог функции Picture-in-Picture для любого фрагмента веб-сайта.