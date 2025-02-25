Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В Microsoft Edge появился ограничитель оперативной памяти
Можно настроить на работу только во время игр или всегда.

В стабильной версии веб-браузера Microsoft Edge появились новые опции, которые позволяют управлять тем, сколько системных ресурсов может использовать браузер для своей работы, сообщает Windows Latest. На данный момент можно контролировать использование оперативной памяти, только во время игровых сессий или вообще всегда.

Источник изображения: Windows Latest (отредактировано)

Тестирование новых опций длилось около года и, наконец, они появились в стабильной версии браузера. Ожидаемо, новые опции находятся в разделе настроек, связанных с производительностью.

Лимит доступной браузеру оперативной памяти можно изменять с шагом 1 ГБ. Гигабайт является и минимальным значением, но при таком ограничении не стоит рассчитывать на быструю работу браузера, отметили в Windows Latest. Разумным минимумом кажется значение 4 ГБ, этого должно хватить даже для нескольких активных вкладок.

Новая опция наверняка будет полезной для любителей игр, особенно тех, которые держат в браузере множество открытых вкладок. Хотя неиспользуемые вкладки должны автоматически выгружаться со временем, жёсткое ограничение доступной памяти может быть более эффективным, когда речь заходит об использовании браузера во время игр.

Ранее сообщалось, что в стабильной версии веб-браузера Microsoft Edge появился режим «Игровой помощник» — упрощённая версия браузера доступна в игровой панели Game Bar. Также в Windows Latest отмечают, что в Microsoft тестируют аналог функции Picture-in-Picture для любого фрагмента веб-сайта.

#microsoft #edge #веб-браузеры
Источник: windowslatest.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
4
Учёные обнаружили, что некоторые предметы 3000-летнего клада изготовлены из метеоритного железа
+
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
38
В Gmail планируют отказаться от аутентификации по SMS сообщениям в пользу одноразовых QR-кодов
1
Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
3
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
Флагман Vivo X200 Ultra получит обновление всех тыльных камер
2
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super в тестах PassMark
11
Представлен Tank 400 c бензиновым и дизельным двигателями
3
Зачем NVIDIA продаёт бракованные видеокарты, и почему геймеры продолжат покупать GeForce RTX 5090
12
The Elder Scrolls VI будет происходить в Хаммерфелле и Хай Роке с 12-13 крупными городами
+
Согласно новому отчету KISTEP, Китай опережает Южную Корею в полупроводниковых технологиях
+
Авиакомпнаия Airbus отказалась от проекта двухэтажных сидений в самолетах
2
На ремонт к Northwestrepair попала очередная RTX 3080, вышедшая из строя из-за медных пластин
1
Китайские магазины предлагают нестандартные решения для защиты новых видеокарт от плавления
10
Xiaomi представила первый ноутбук с искусственным интеллектом
1
Президент Дуда: Трамп ведет переговоры с Украиной как предприниматель
5
Rockstar переименовала устаревшую версию GTA V на ПК в Grand Theft Auto V Legacy
1

Популярные статьи

Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
24
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
9
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
15
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
25
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
37
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
10
Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
4
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
17
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
1

Сейчас обсуждают

Vetali
16:00
Ну вот и почитай, и приведи статьи, согласно которым она не легитимная. Особенно почитай в части, когда можно проводить выборы, а когда нельзя.
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
x86_64
15:59
погодь, из статьи не следует божественность Chimbalix, тут ирония и стеб... Человек пишет большинство современных дистров линукс подходят для игр, в отличии от заголовков чимбала, где всегда фигурируе...
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
pitbuldoser
15:53
Подробнее в Википедии:) читать умеешь? Нагугли :))
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
pitbuldoser
15:52
Приведи статью конституции, согласно которой там у вас легитимная власть? И какая именно из властей, кстати?
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
gladvalakas1
15:49
Ждем 9070 хтх
Видеокарта Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC может разгоняться до частоты 3,24 ГГц
Сергей Маймор
15:48
Вот тут "Важно отметить — мало взять оружие, нужно взять к нему еще и патроны. Если вы берете взрывчатку, нужно брать пульт от нее. И так далее. " Я бы добавил - еще надо взять мозг и желательно его(м...
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
7raven
15:41
Ахахаха, обезьянам дать гранаты? При всей западной невменяемости, даже они на это никогда не пойдут! )))
Президент Дуда: Трамп ведет переговоры с Украиной как предприниматель
Сергей Маймор
15:41
У меня тоже SSD и 120гб. Стоит куча игр, Варкрафт Лич, Неокрон, Анархия Онлайн, Кербал Спейс Проджект, Ева онлайн, ну и плюс фотошоп, гимп, офис для работы, Блендер, Годо(Godot) и еще не треснул по шв...
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
Vetali
15:37
Поподробнее, когда ее переписывали и сколько раз? Или вы про свою?
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
Cole Mcgrath
15:32
Прикольно , но к сожалению у меня super slim, а данную прошивку не накатать, но мб дождусь
Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем