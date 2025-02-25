Проблема есть среди ранних графических процессоров.

Проблема с недостающим количеством блоков растеризации ROP распространяется и на NVIDIA GeForce RTX 5080, подтвердил руководитель глобального PR-отдела NVIDIA GeForce Бен Берраондо (Ben Berraondo) журналистам The Verge: «В ходе дальнейшего расследования мы выяснили, что ранние партии графических процессоров GeForce RTX 5080 тоже были подвержены этой проблеме. Пострадавшие потребители могут обратиться к производителю карты для замены».

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Первоначально предполагалось, что проблема затрагивает только RTX 5090, 5090D и 5070 Ti, теперь же становится понятно, что среди всех выпущенных на момент написания видеокарт GeForce RTX 50 встречаются дефектные модели. При этом в компании не скорректировали свои оценки доли затронутых графических процессоров, отмечают в VideoCardz, ранее утверждалось, что около 0,5% из них могут быть дефектными.

Берраондо отрицает проблемы с блоками ROP у видеокарт GeForce RTX 5070, которые появятся в продаже 5 марта: «Производственная аномалия устранена».

На прошлой неделе появились сообщения первых владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, у которых количество блоков ROP не соответствовало заявленным спецификациям. Во всех случаях блоков ROP на 8 меньше, чем должно быть. На самом деле в дефектных графических процессорах отключили на один аппаратный блок ROP больше, но потребителям обычно сообщают не фактическое их количество, а количество обрабатываемых пикселей за такт — один блок обрабатывает до 8 пикселей.

Таким образом, в дефектных видеокартах включено:

168 вместо 176 ROP в GeForce RTX 5090 и 5090D

104 вместо 112 ROP в GeForce RTX 5080

88 вместо 96 ROP в GeForce RTX 5070 Ti

Количество активных блоков ROP можно проверить в популярной утилите GPU-Z, но авторы предупреждают, что перед этим нужно обязательно установить совместимый драйвер, иначе программа вместо подсчёта блоков ROP выведет стандартное значение из базы данных.