По слухам, это является частью крупного обновления программного обеспечения.

По информации, просочившейся с закрытой пресс-конференции AMD, в компании работают над крупным обновлением программного обеспечения для видеокарт, включая генерацию кадров на уровне драйвера AMD Fluid Motion Frames (AFMF) в составе набора HYPR-RX, сообщает VideoCardz.

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От обновлённой версии технологии AFMF 2.1 ожидают заметного повышения качества без изменений в требованиях к оборудованию. Обновлённая версия должна работать на всех видеокартах и интегрированных графических решениях, которые поддерживались AFMF 2.0, наличие аппаратных блоков для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта по-прежнему не является обязательным. Поскольку AFMF работает на уровне драйвера, не требуется внедрение поддержки со стороны разработчиков игр. Однако все эти упрощения неизбежно влияют на качество работы технологии, которое ниже, по сравнению с более продвинутой реализацией в составе FSR, но требующей интеграции в игры со стороны разработчиков.

На самом деле не нужно сравнивать AFMF и FSR, их назначение несколько отличается: технологии FSR исправно интегрируются в новые игры, в то время как многие старые игры (и не только) не имеют поддержки FSR и уже никогда её не получат, в данном случае на помощь приходит AFMF, который в версии 2.0 поддерживает игры, использующие OpenGL, Vulkan, DX11 и DX12.

Компания NVIDIA представила конкурирующую технологию Smooth Motion (плавное движение) вместе с видеокартами GeForce RTX 50. На момент написания, Smooth Motion работает только с новыми видеокартами Blackwell, но в будущем поддержку расширят и на видеокарты Ada Lovelace (GeForce RTX 40 серии).

Сроки выхода обновления программного обеспечения AMD на данный момент неизвестны. Скорее всего, обновление анонсируют на предстоящей презентации видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT, которая состоится 28 февраля.