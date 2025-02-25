Похоже, новые видеокарты обладают хорошим разгонным потенциалом.

Тактовая частота графического процессора AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении GAMING OC от GIGABYTE достигала 3,25 ГГц во время тестирования в Unigine Heaven Benchmark для Linux, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @GawroskiT в социальной сети X (заблокирована в РФ). Энергопотребление видеокарты при этом достигало 329 Вт. Тестирование в операционной системе Linux объясняется наличием рабочих драйверов.

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По информации, просочившейся с закрытой пресс-конференции AMD, эталонные спецификации RX 9070 XT предполагают повышение частоты до 2,97 ГГц при общей мощности TBP до 304 Вт, а эталонные спецификации RX 9070 — повышение частоты до 2,54 ГГц при TBP до 220 Вт. Известно о существовании премиальных партнёрских вариантов видеокарт с заявленной пиковой частотой 3,1 ГГц. Похоже, за счёт дополнительного разгона и увеличения лимитов мощности можно добиться куда более высоких значений. Тем не менее, пока ещё неизвестно, насколько достижим такой уровень частот в обычных условиях, например, в играх.

Источник изображения: @GawroskiT в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Презентация видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT состоится на этой неделе, 28 февраля. На предстоящем мероприятии должны рассказать о новой архитектуре RDNA 4, первых новинках, их особенностях, новых графических технологиях, включая FSR 4. В продаже видеокарты ожидаются с 6 марта, в компании пока не озвучили цены.