Дешевле стандартного коробочного варианта поставки.

По данным южнокорейского сайта-агрегатора цен Danawa, три официальных дилера процессоров Intel в стране анонсировали старт продаж процессоров Core i5-14400F и Core i5-14600KF в новой упаковке Value Pack, что должно сделать их дешевле, сообщает VideoCardz.

«Это действительно значимое событие, впервые Intel Value Pack официально выходит на рынок Кореи. Мы рады предложить более разумные цены, сохранив при этом тот же срок и условия гарантии, что и у существующих оригинальных продуктов. Мы надеемся, что благодаря этому запуску больше потребителей смогут обновить свои ПК без лишних затрат», — Danawa.

Источник изображения: dpg.danawa.com

Снижение затрат достигается за счёт более простой и тонкой коробки, выполненной в однотонном цвете без какой-либо графики. Похоже, что на коробке даже нет какого-либо логотипа Intel, вся основная информация указана на большой наклейке, которая запечатывает коробку. Похоже, что в Value Pack комплекте Core i5-14600KF присутствует оригинальный воздушный кулер Intel Laminar.

В VideoCardz назвали Value Pack связующим звеном между коробочными и лотковыми вариантами поставки процессоров. Хотя последние предназначены для сборки готовых систем, они зачастую доступны в розничной продаже по более низкой цене и пользуются высоким спросом, учитывая, что большинство покупателей всё равно избавится от коробки после сборки или обновления компьютера.

Для справки, самый дешёвый OEM вариант Core i5-14600KF, который специалистам VideoCardz удалось найти в Южной Корее, стоит 261200 вон, в то время как самая низкая цена набора Value Pack составляет 284540 вон, а коробочной версии 295700 вон. Т.е. Value Pack на 11,7% дешевле версии в более красочной упаковке.

На момент написания неизвестно, появится ли Intel Value Pack в продаже в других странах.