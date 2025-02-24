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Moleculo
AMD Ryzen 9 9950X3D протестировали в нескольких бенчмарках 3DMark и Cinebench R23
Похоже, процессоры действительно уже в руках рецензентов.

В Сети, предположительно, появились первые результаты тестирования процессора AMD Ryzen 9 9950X3D, сообщает VideoCardz со ссылкой на рецензентов зарубежного магазина PCBuild.bg, которые проверили новинку в нескольких бенчмарках 3DMark и Cinebench R23.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

В бенчмарке 3DMark CPU Profile процессор набрал 1307 баллов при одноядерной нагрузке, 2569 баллов при нагрузке на два ядра, 5026 баллов при нагрузке на 4 ядра, 9322 балла при нагрузке на 8 ядер. Наконец, при полной нагрузке на процессор результат бенчмарка составил 17234 балла. В графическом бенчмарке 3DMark Time Spy на системе с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti процессор получил оценку 16593 балла.

В Cinebench R23 сообщается о результатах 2279 и 42413 баллов при одноядерном и многоядерном тестировании соответственно, что почти совпадает с показателями обычного Ryzen 9 9950X, согласно оценке специалистов VideoCardz. В новом поколении 3D V-Cache процессоры не имеют каких-либо жёстких ограничений, по сравнению с обычными моделями, и, судя по всему, нигде не будут уступать им. В прошлых сериях 3D V-Cache процессоры были заблокированы для разгона и имели ограниченный TDP, что негативно сказывалось на частотах, в серии Ryzen 9000X3D используется 3D V-Cache 2-го поколения и подобных ограничений нет, в частности, старший 9950X3D имеет тот же TDP 170 Вт, что и 9950X. Во время тестирования процессор повышал частоту до 5,7 ГГц, во время пиковой нагрузки частоты ядер находились в диапазоне 4,6…5,0 ГГц.

AMD не назвала точную дату начала продаж процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D. По слухам, старт продаж запланирован на 12 марта, вскорости после старта продаж видеокарт Radeon RX серии 9070. В случае с видеокартами представители AMD официально подтвердили презентацию 28 февраля и старт продаж 6 марта.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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