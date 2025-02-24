Это высокий результат, который может указывать, что для новых процессоров отбираются более качественные чипы.

В Сети появился снимок, где один из экземпляров AMD Ryzen 9 9950X3D набирает 120 баллов во встроенной системе прогнозирования качества кремния Silicon Prediction материнских плат ASUS, сообщает VideoCardz. Достоверность снимка неизвестна, да и сам по себе он ничего не доказывает, однако позволяет предположить, что, во-первых, новые 3D V-Cache процессоры уже на руках у рецензентов, во-вторых, качество кристаллов в целом повысилось или для производства 3D V-Cache процессоров стали отбирать более качественные кристаллы, что должно положительно сказаться на разгонном потенциале.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Как отмечают в VideoCardz, типичные оценки процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D в системе ASUS Silicon Prediction находятся в диапазоне 113…118 баллов. Оценка 120 баллов — очень хороший результат. Косвенно он может указывать на хороший разгонный потенциал, что позволит получить дополнительный прирост производительности в играх, с лихвой компенсировав потенциальные недостатки конструкции с двумя кристаллами (Core Complex Die, CCD), такие как повышенная межъядерная задержка.

Источник изображения: @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Ранее представитель AMD заявил, что 16-ядерный AMD Ryzen 9 9950X3D и 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D в среднем обеспечат те же игровые впечатления, что и Ryzen 7 9800X3D. Появлялись слухи о внедрении в новые BIOS улучшенных алгоритмов парковки второго CCD без 3D V-Cache. Кроме этого, многоядерные новинки по умолчанию имеют более высокие пиковые частоты, чем 9800X3D.

В AMD не назвали точную дату выхода процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D. По последним слухам, за рубежом продажи планируют начать 12 марта после публикации обзоров за день до этого и вскоре после старта продаж видеокарт Radeon RX серии 9070. Есть предположения, что AMD готовит новые маркетинговые кампании по совместному продвижению новинок. Пока анонсированы только две видеокарты RDNA 4 — это RX 9070 и 9070 XT. Видеокарты представят 28 февраля, старт продаж запланирован на 6 марта.