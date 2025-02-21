Гоночное оформление с подвижным антикрылом.

Manli выпустила четыре модели NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Manli

В частности, новинка доступна в новом флагманском исполнении Gallardo, которое ранее удивило рецензентов необычными дизайнерскими решениями: вентиляционный вырез в задней панели видеокарты оформлен в виде регулируемого антикрыла (Drag Reduction System, DRS) с моторизованным механизмом, который открывает и закрывает заслонки в зависимости от температуры. В видеокарте также реализовано голосовое управление подсветкой и другие интересные возможности. Система охлаждения RTX 5070 Ti в исполнении Gallardo состоит из крупного радиатора, испарительной камеры, десяти 8-мм тепловых трубок и трёх 100-мм вентиляторов.

Источник изображения: Manli

Источник изображения: Manli

Источник изображения: Manli

Ассортимент GeForce RTX 5070 Ti от Manli будет включать ещё три модели: Stellar, Polar Fox и Nebula. Системы охлаждения во всех моделях используют испарительные камеры, пять 6-мм тепловых трубок и три 90-мм вентилятора. Отличается оформление: Stellar и Polar Fox преимущественно выполнены в белом цвете, оформление первой посвящено космической тематике, а второй в аниме тематике, видеокарта ориентирована на сообщество любителей аниме, комиксов и игр (Anime, Comics and Games, ACG). Дизайн Nebula тоже посвящён космической тематике, сочетая чёрный и зелёный цвета, присущие некоторым космическим туманностям. Все видеокарты оснащаются подсистемой питания 14+3.