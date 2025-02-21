Три 8-контактных разъёма питания и буст до 3,1 ГГц.

В Сети появились изображения флагманских моделей видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT от компании XFX. Это MERCURY Magnetic Air в чёрном и белом цветовом исполнении, сообщает VideoCardz со ссылкой на торговую площадку Amazon в Канаде.

Источник изображения: XFX, VideoCardz

Видеокарты получили крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами на магнитах — это особенность всех вариантов Magnetic Air. За счёт магнитного крепления крыльчатка вентиляторов легко отсоединяется, нет необходимости разбирать систему охлаждения, что в частности позволяет без каких-либо затруднений почистить вентиляторы и радиатор от пыли.

Дизайн у видеокарт довольно строгий при этом любителям настраиваемой подсветки тоже угодили — подсвечена вся боковая грань кожуха со скошенным углами — выглядит интересно. На задней панели присутствует большой вентиляционный вырез и несколько рядов дополнительных прорезей, которые, скорее всего, больше являются элементом дизайна.

Источник изображения: XFX, VideoCardz

Флагманские модели MERCURY имеют самые высокие рабочие частоты среди других моделей XFX, они могут достигать 3100 МГц, правда насколько частым и длительным может быть такой буст в играх удастся выяснить только после появления обзоров. Несмотря на спорную репутацию 16-контактных разъёмов дополнительного питания, некоторые производители стали оснащать ими флагманские модели AMD Radeon RX 9070 серии, XFX же придерживается проверенных временем 8-контактных разъёмов — в рассматриваемых моделях MERCURY их три.