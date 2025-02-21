В Сети появились изображения флагманских моделей видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT от компании XFX. Это MERCURY Magnetic Air в чёрном и белом цветовом исполнении, сообщает VideoCardz со ссылкой на торговую площадку Amazon в Канаде.
Видеокарты получили крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами на магнитах — это особенность всех вариантов Magnetic Air. За счёт магнитного крепления крыльчатка вентиляторов легко отсоединяется, нет необходимости разбирать систему охлаждения, что в частности позволяет без каких-либо затруднений почистить вентиляторы и радиатор от пыли.
Дизайн у видеокарт довольно строгий при этом любителям настраиваемой подсветки тоже угодили — подсвечена вся боковая грань кожуха со скошенным углами — выглядит интересно. На задней панели присутствует большой вентиляционный вырез и несколько рядов дополнительных прорезей, которые, скорее всего, больше являются элементом дизайна.
Флагманские модели MERCURY имеют самые высокие рабочие частоты среди других моделей XFX, они могут достигать 3100 МГц, правда насколько частым и длительным может быть такой буст в играх удастся выяснить только после появления обзоров. Несмотря на спорную репутацию 16-контактных разъёмов дополнительного питания, некоторые производители стали оснащать ими флагманские модели AMD Radeon RX 9070 серии, XFX же придерживается проверенных временем 8-контактных разъёмов — в рассматриваемых моделях MERCURY их три.