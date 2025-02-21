Может быть, скоро шутки про жидкостное охлаждение станут явью.

На одной из китайских торговых площадок был замечен интересный адаптер питания 12VHPWR с дисплеем для отображения температуры и потребляемой мощности, а также встроенным вентилятором для охлаждения, сообщает VideoCardz.

В списке подходящих видеокарт производитель упоминает только GeForce RTX 4090, 4080 и 4070, поэтому на данный момент нельзя рекомендовать этот продукт для новых видеокарт RTX 50 серии, да и в целом, с учётом всех проблем 16-контактного разъёма питания, лучше несколько раз подумать перед тем как экспериментировать с любыми адаптерами. Интересна сама идея и её реализация.

Источник изображения: Taobao

На сегодняшний день широко обсуждаются варианты повышения надёжности и безопасности 16-контактных разъёмов и кабелей питания, специалисты и энтузиасты предлагают интегрировать в кабель датчики температуры, реализовать контроль силы тока на каждом проводе, даже установить предохранители, а сторонние компании начали выпускать адаптеры с радиаторами для охлаждения. В рассматриваемом же случае используется небольшой центробежный вентилятор, который проталкивает воздух через корпус адаптера. Будет ли толк от этого вентилятора, сложно сказать сходу, а вот дисплей с отображением температуры и потребляемой мощности кажется полезным дополнением.

Адаптер достаточно компактный, выполнен в нейтральной чёрно-серебристой расцветке, благодаря чему эстетично впишется в большинство сборок. Существуют варианты с различным взаимным расположением коннекторов и без дисплея. Стоит такой адаптер около 219 юаней или 30 долларов США.

Возможно, вскоре на рынке появится больше подобных решений.