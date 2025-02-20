Похоже, это аналоги уже существующих моделей, доступных на глобальном рынке.

В Китае заметили появление процессоров AMD Ryzen AI 9 H 365 семейства Strix Point, Ryzen AI 7 H 350 и Ryzen AI 5 H 340 семейства Krackan, которые ранее не были анонсированы компанией, сообщает VideoCardz. Предполагается, что эти модели являются эксклюзивными для китайского рынка. Чем они отличаются от аналогов, не имеющих в названии буквы H и доступных на глобальном рынке, непонятно.

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Основные характеристики, указанные на сайте AMD, у процессоров AMD Ryzen AI 9 365 и AI 9 H 365 идентичны. Аналогичным образом, кажутся идентичными Ryzen AI 7 350 и AI 7 H 350, а также Ryzen AI 5 340 и AI H 5 340. Количество ядер, интегрированная графика, теплопакет и рабочие частоты, платформа — всё совпадает. В прошлых сериях AMD придерживалась аналогичного подхода, в Китае предлагались процессоры Ryzen 7000 и 8000 с индексом HS, в то время как процессоры для глобального рынка имели индекс H. Каких-либо значимых отличий тогда тоже замечено не было.

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Помимо этого, сообщается о появлении в Китае ноутбука ASUS Vivobook 16 Ryzen Edition с процессором AMD Ryzen 7 H 260, который может быть эксклюзивен для данного устройства. По предположениям, это ребрендинг Ryzen 7 8845HS.

AMD представила серию процессоров Ryzen AI HX 300 семейства Strix Point на выставке Computex летом 2024 года. В серию вошли процессоры с общим количеством ядер Zen 5 + Zen 5c до 12, а также производительной интегрированной графикой Radeon вплоть до 16 вычислительных блоков Compute Units (CU). В начале 2025 года на выставке CES компания представила более доступные Zen 5 процессоры Ryzen AI 300 семейства Krackan. Как и Strix Point они оснащаются продвинутыми нейронными блоками для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом.