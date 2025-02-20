Относительно бюджетный вариант для систем с процессорами Ryzen X3D и не только.

Компания ASRock только что представила материнские платы B650M PRO X3D и PRO X3D WiFi, сообщает VideoCardz, утверждая, что по сути это ребрендинг платы ASRock B850M PRO RS с почти идентичным дизайном и техническими характеристиками. Новинки подойдут для процессоров AMD AM5 с 3D V-Cache, сообщает ASRock: «Эти материнские платы, оптимизированные для процессоров AMD Ryzen X3D, обеспечивают превосходную стабильность, совместимость и повышенную производительность, что делает их идеальными для игр и творчества».

Источник изображения: ASRock

В числе особенностей ASRock B650M Pro X3D: подсистема питания, организованная по схеме 8+2+1; четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 256 ГБ; поддержка модулей DDR5 со скоростью до 8000 МТ/с и выше; наличие основного слота PCIe 5.0 с позолоченными контактами для установки видеокарты; наличие одного M.2 разъёма с поддержкой PCIe 5.0 x4 и двух дополнительных PCIe 4.0 x4; 2,5-гигабитный адаптер проводной сети Ethernet Realtek Dragon RTL8125BG; наличие USB 3.2 Gen2 Type-C на обратной панели и т.д. Предполагается, что платы будут позиционироваться как достаточно продвинутые, но при этом относительно доступные решения для сборки современного производительного компьютера. Во всяком случае, цена должна быть ниже, чем у B850M PRO RS при практически тех же возможностях.

Источник изображения: ASRock

Стоит отметить, по последним слухам, процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D появятся в продаже 12 марта после появления первых обзоров за день до этого. Это 16- и 12-ядерный процессоры Ryzen X3D новой серии с ядрами Zen 5. Новинки ориентированы на пользователей, которым нужна не только высокая игровая производительность, но и высокая производительность в рабочих задачах, требующих наличия большого количества ядер. Для тех, кого интересуют только игры, есть 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D, пока признанный многими рецензентами лучшим процессором для игровых систем.