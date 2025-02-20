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Moleculo
Перенос NVIDIA GeForce RTX 5070 и 5060 связывают с необходимостью дополнительной диагностики
Якобы есть проблемы производительностью чипа.

Издание China Times Group связывает перенос старта продаж NVIDIA GeForce RTX 5070 и 5060 с необходимостью проведения дополнительной диагностики и отладки вследствие проблем с производительностью графических процессоров этих видеокарт, передаёт VideoCardz. Также на сроки повлияли задержки в производстве и поставках из-за недавнего землетрясения на Тайване. Эти и другие причины потребовали сдвинуть сроки запуска на четыре недели, как минимум.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Первоначально NVIDIA планировала представить новые видеокарты класса 70 в феврале. Однако недавно компания объявила о старте продаж GeForce RTX 5070 в начале марта, 5 числа. Несмотря на это журналисты издания China Times Group ожидают, что объём производства этих видеокарт достигнет установленного значения только к середине месяца, а значит на старте продаж опять возможен дефицит. Что касается моделей класса 60, официально они не анонсированы, но в ранних слухах утверждалось, что их выпустят в марте. Теперь же RTX 5060 и 5060 Ti ожидают в апреле, в данном случае тоже утверждается, что на плановые объёмы производства удастся выйти к середине месяца.

NVIDIA GeForce RTX 5070 основана на графическом процессоре GB205. Хотя спецификации видеокарт более низкого класса ещё не назывались, считается, что этот же графический процессор в урезанной версии может использоваться для RTX 5060 Ti, базовая же версия RTX 5060 может получить другой чип — GB206.

На старте продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 наблюдался дефицит, запасы RTX 5070 Ti тоже невелики, если слухи достоверны, а они, похоже, достоверны — NVIDIA накануне запустила в США программу Verified Priority Access. В рамках данной программы NVIDIA продаст ограниченное количество видеокарт RTX 5090 и 5080 в исполнении Founders Edition избранным покупателям из числа заинтересованных членов сообщества GeForce. Чтобы участвовать в программе, необходимо иметь аккаунт, зарегистрированный не позже 30 января 2025 года, и заполнить заявку. Это косвенно может подтверждать, что доступность видеокарт ограничена. Ранее появлялись слухи, что компания наладила поставки флагманского графического процессора, но, видимо, по ситуации на рынке это пока не заметно.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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