Примерно в это же время ожидаются обзоры процессоров Intel Core Ultra 200HX.

Первые обзоры процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D появятся 11 марта, а на следующий день запланирован старт продаж, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) и собственные источники. Похоже, примерно в это же время Intel планирует дать старт процессорам Core Ultra 200HX для ноутбуков, первые обзоры запланированы на 12 марта, когда начнутся продажи устройств с этими процессорами — точно неизвестно. Предполагается, что мощные ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra серии 2, включая модели класса HX, и графикой NVIDIA GeForce RTX 50 появятся в марте.

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Если информация подтвердится, AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D появятся в продаже менее чем через неделю после старта продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT. Новые графические ускорители потребительского класса с архитектурой AMD RDNA 4 ожидаются в продаже 6 марта после презентации 28 февраля. Вполне вероятно, что компания готовит акции для покупателей новинок, что ещё больше повысит их привлекательность на фоне предполагаемых конкурентов в лице NVIDIA GeForce RTX 5070 и 5070 Ti, тем более, что слухи приписывают видеокартам NVIDIA ограниченную доступность на старте и, как следствие, завышенные цены.

AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D ранее были замечены в каталоге одного из зарубежных интернет-магазинов с предварительными ценами 699 и 599 долларов США без учёта налогов. Официально AMD пока не назвала рекомендованные цены процессоров.

Источник изображения: VideoCardz

AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D — это 16- и 12-ядерные Zen 5 процессоры с увеличенным объёмом кэш-памяти 3D V-Cache. Как и в предыдущей серии, дополнительный кэш устанавливается только на один кристалл с ядрами из двух, что считается оптимальным вариантом с точки зрения затрат и конечной цены продукта. Распределением процессов между двумя кристаллами с ядрами займётся планировщик. Игры, которые получают большой выигрыш в производительности от дополнительной кэш-памяти, должны автоматически привязываться к 3D V-Cache кристаллу.

Ранее в AMD заявили, что Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D обеспечат те же впечатления в играх, что и 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D, который считается оптимальным выбором для современного игрового компьютера. В числе преимуществ новой серии процессоров Ryzen X3D расположение кристалла 3D V-Cache под кристаллом с ядрами, что позволило улучшить теплоотвод от последнего и повысить рабочие частоты, новые процессоры поддерживают разгон.