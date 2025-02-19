Видеокарта упоминается в спецификациях ноутбука HP.

NVIDIA представит GeForce RTX 5050 для ноутбуков, сообщает VideoCardz со ссылкой на спецификации линейки обновлённых ноутбуков HP Victus 15 (модель FA2). Это относительно недорогие игровые ноутбуки начального уровня, которые ранее оснащались видеокартами NVIDIA класса 50 и 60. В новом поколении ожидаются конфигурации с RTX 5060 и 5050 для ноутбуков и различными процессорами Intel Raptor Lake Refresh, включая Core 5 210H и Core 7 240H.

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Характеристики самих видеокарт в спецификациях ноутбуков не уточняются, но ожидается, что они будут основаны на самых младших графических процессорах Blackwell с обозначениями GB206 и GB207. Также ходят слухи, что RTX 5050 в отличие от других видеокарт серии может использовать GDDR6 видеопамять.

Источник изображения: HP, VideoCardz

Какой объём видеопамяти получит RTX 5050, предсказать сложно, в RTX 4050 для ноутбуков 6 ГБ и даже так NVIDIA обеспечила значительный скачок производительности относительно 4-гиговой RTX 3050 для ноутбуков. Если RTX 5050 задумывается как небольшое обновление, объём видеопамяти могут оставить прежним, хотя 6 ГБ в 2025 году кажется слишком малым объёмом даже для бюджетной ноутбучной видеокарты.

На данный момент неизвестно, когда NVIDIA представит RTX 5060 и 5050 для ноутбуков. Для настольных ПК о новых видеокартах класса 60 могут объявить к апрелю, если верить слухам.