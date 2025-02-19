Специалисты сомневаются, что производство DDR4 будет завершено.

По слухам, крупные компании, производящие память, могут завершить производство чипов DDR3 и DDR4 к концу 2025 года, полностью переключив своё производство на DDR5, пишет Guru3D со ссылкой на Tom’s Hardware. Ключевые игроки отрасли, такие как Micron, Samsung и SK Hynix, совершают этот переход в ответ на растущий спрос на высокоскоростную память, необходимую для передовых серверов и систем искусственного интеллекта. Несмотря на то, что DDR5 должна стать новым стандартом, DDR3 и DDR4 по-прежнему широко используются во многих бюджетных устройствах и серверных системах.

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В Китае такие компании, как CXMT и Fujian Jinhua, заняли лидирующие позиции в производстве DDR4. Несмотря на их высокие показатели на внутреннем рынке, неясно, смогут ли они удовлетворить мировой спрос, если крупные международные компании прекратят производство DDR3 и DDR4. Эта неопределённость может привести к дефициту и росту цен.

Возможно, некоторые производители, такие как Nanya Technology и Winbond Electronics, увеличат производство. Однако, поскольку фокус отрасли смещается в сторону памяти DDR5 и памяти с высокой пропускной способностью (HBM), те, кто полагается на DDR3 и DDR4, могут столкнуться с более высокими затратами и ограниченной доступностью.

В Guru3D высказывают большие сомнения на счёт того, что производство DDR4 в ближайшее время завершится. Эти чипы памяти используются во многих устройствах, включая DRAM кэш в твердотельных накопителях.