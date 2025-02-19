Одним из преимуществ новинок является быстрая 276-слойная TLC флэш-память Micron G9 NAND.

Компания Micron выпустила твердотельные накопители серии 4600 с поддержкой PCIe 5.0, сообщает ComputerBase. Серия предназначена для OEM-производителей и обладает скоростными характеристиками на уровне флагманских устройств дочерней Crucial: скорости в серии достигают 14,5 и 12 ГБ/с на последовательных операциях чтения и записи соответственно. Значимым преимуществом новинок является быстрая 276-слойная TLC флэш-память Micron G9 NAND, высокая производительность на случайных операциях, низкое энергопотребление — менее 8,5 Вт на операциях чтения.

Источник изображения: Micron

Micron рассматривает серию 4600 как «инновационные потребительские накопители для OEM-производителей, предназначенные для обеспечения исключительной производительности и удобства обычных пользователей, любителей игр, разработчиков и профессионалов».

В серии используется широко распространённый форм-фактор 2280, доступны варианты ёмкостью 512 ГБ, а также 1, 2 и 4 ТБ. Ожидается, что модели ёмкостью 2 и 4 ТБ будут иметь максимальную скорость: до 14,5 и 12 ГБ/с на последовательных операциях, а также до 2,1 миллиона операций ввода-вывода в секунду при произвольном доступе, что значительно превышает показатели Crucial T700 и T705. Версия на 1 ТБ немного медленнее, в то время как скорость самого маленького варианта ёмкостью 512 ГБ достигает только 10,3 ГБ/с на операциях последовательного чтения и 5,78 ГБ/с на операциях последовательной записи.

Источник изображения: Micron

Подробная информация о контроллере не приводится, кроме того, что он поддерживает PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0c, 256-битное шифрование AES и различные стандарты безопасности.