Внешняя видеокарта для ноутбуков и портативных игровых ПК.

Новое поколение внешних видеокарт ASUS ROG XG для ноутбуков и портативных игровых компьютеров будет представлено 25 февраля, в тот же день, когда NVIDIA официально даст старт предварительным заказам на ноутбуки с дискретной графикой GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz. Одним из нововведений ASUS ROG XG 2025 года выпуска является поддержка Thunderbolt 5.

Источник изображения: ASUS, The Verge, VideoCardz

Новый XG Mobile представляет собой внешний блок весом до 1 кг, на выбор доступны версии с мобильными GeForce RTX 5070 Ti или RTX 5090. Последняя предлагает 10492 ядра CUDA и 24 ГБ видеопамяти GDDR7. Блок оснащён усовершенствованным решением для охлаждения с испарительной камерой и пылевым фильтром. Система охлаждения стала больше и работает тише, по сравнению с предшественником на основе RTX 4090 для ноутбуков.

ASUS подтверждает, что новый ROG XG будет оснащён встроенным блоком питания мощностью до 350 Вт. В док-станцию также интегрирован 5-гигабитный сетевой порт Ethernet, порты USB Type-A, устройство чтения SD-карт, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1 видеовыходы. Владельцы также должны иметь возможность заряжать свои ноутбуки с помощью одного кабельного подключения.

Источник изображения: ASUS, The Verge, VideoCardz

ASUS объявила, что ROG XG с RTX 5070 Ti для ноутбуков будет стоить 1999 долларов, цена версии с RTX 5090 пока не называется, но она будет стоить значительно дороже.

Thunderbolt 5 призван заменить устаревшие стандарты Thunderbolt 3 и 4, пропускная способность которых была ограничена 40 Гбит/с. Несмотря на то, что новый интерфейс был представлен в конце 2023 года, на сегодняшний день он распространён не так хорошо, как можно было бы ожидать. Напротив, распространение получил серверный стандарт, известный как OCuLink — он предлагает соединение PCIe 4.0 x4 со скоростью до 64 Гбит/с. Сторонние компании успешно перепрофилировали его для использования в ноутбуках и портативных устройствах. Максимальная пропускная способность Thunderbolt 5 выше — 80 Гбит/с (двунаправленная).