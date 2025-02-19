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Moleculo
AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D оказались до 15% быстрее предшественников в первых тестах Geekbench
Это не окончательные результаты, считают специалисты.

Процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D только что были замечены в базе данных Geekbench. это обычно указывает на то, что они тестируются либо партнёрами AMD по производству материнских плат, либо рецензентами, а значит близится дата старта продаж, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Geekbench

Оба процессора были протестированы на материнских платах Gigabyte X670 AORUS Elite AX и работали в паре с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800: 9900X3D набрал 3274 и 19227 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6.3 соответственно, аналогично, 9950X3D набрал 3363 и 20465 баллов.

Источник изображения: Geekbench

AMD уже делилась некоторыми тестами, которые указывали, что новинки станут лучшими процессорами для игровых систем, помимо 8-ядерного 9800X3D, который был выпущен в прошлом году. Результаты в тестах Geekbench 6.3 говорят о 15-процентном преимуществе в однопоточных задачах и 5…10-процентном в многопоточных относительно аналогов серии Ryzen 7000X3D. Прирост производительности ниже, чем у 9800X3D в сравнении с 7800X3D. Это определённо не окончательные результаты, считают в VideoCardz.

16-ядерный AMD Ryzen 9 9950X3D и 12-ядерный 9900X3D были официально анонсированы в этом квартале, но AMD не назвала дату выпуска. Похоже, в настоящее время AMD сосредоточена на видеокартах RDNA 4 и некоторые слухи предполагают, что 9950X3D и 9900X3D могут появиться ближе к выходу Radeon RX серии 9070, что имеет некоторый смысл с точки зрения маркетингового продвижения новинок, как отлично взаимодополняющих друг друга компонентов и стимулирования продаж за счёт различных акций и наборов.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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