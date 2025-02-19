Всё из-за продолжающихся случаев перегрева и плавления.

Сторонние производители 16-контактных адаптеров питания для новых видеокарт с разъёмами 12v-2x6 стали оснащать их дополнительным охлаждением, сообщает Tom’s Hardware. Так, Ezdiy-fab и Cablemod были вынуждены разработать экзотические решения с алюминиевыми радиаторами. Радиаторами дело не ограничивается, для адаптеров используются печатные платы с повышенным содержанием меди, различные термоинтерфейсы для отвода тепла, даже медная фольга.

Источник изображения: Ezdiy-fab, Tom's Hardware

В Сети регулярно появляются сообщения об оплавленных кабелях и разъёмах питания, сначала это были 12VHPWR кабели и разъёмы, теперь появились доработанные 12v-2x6, но, похоже, в корне исправить ситуацию не удалось. В то время как официально все проблемы считаются следствием ошибок при подключении, специалисты видят первопричину в невысокой надёжности новых разъёмов в реальных условиях эксплуатации, в частности, высказываются предположения о низком коэффициенте запаса при проектировании. «Независимо от того, в чём именно заключается проблема, очевидно, что новый стандарт гораздо менее надёжен, чем его 8-контактный и 6-контактный предшественники», — пишет Tom’s Hardware.

Источник изображения: Ezdiy-fab, Tom's Hardware

На днях также обсуждались некоторые другие потенциальные улучшения для 16-контактных кабелей и адаптеров. Например, в штекер или вблизи него можно встроить датчик температуры. Такое решение компания ASRock применила в своих новых блоках питания линейки Phantom Gaming. Также предлагается реализовать возможность контроля силы тока на каждом из кабелей. Повышение стоимости кабелей будет незаметно на фоне стоимости флагманских видеокарт, считают специалисты.