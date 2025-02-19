Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Сторонние производители начинают предлагать адаптеры 12v-2x6 с радиаторами для охлаждения
Всё из-за продолжающихся случаев перегрева и плавления.

Сторонние производители 16-контактных адаптеров питания для новых видеокарт с разъёмами 12v-2x6 стали оснащать их дополнительным охлаждением, сообщает Tom’s Hardware. Так, Ezdiy-fab и Cablemod были вынуждены разработать экзотические решения с алюминиевыми радиаторами. Радиаторами дело не ограничивается, для адаптеров используются печатные платы с повышенным содержанием меди, различные термоинтерфейсы для отвода тепла, даже медная фольга.

Источник изображения: Ezdiy-fab, Tom's Hardware

В Сети регулярно появляются сообщения об оплавленных кабелях и разъёмах питания, сначала это были 12VHPWR кабели и разъёмы, теперь появились доработанные 12v-2x6, но, похоже, в корне исправить ситуацию не удалось. В то время как официально все проблемы считаются следствием ошибок при подключении, специалисты видят первопричину в невысокой надёжности новых разъёмов в реальных условиях эксплуатации, в частности, высказываются предположения о низком коэффициенте запаса при проектировании. «Независимо от того, в чём именно заключается проблема, очевидно, что новый стандарт гораздо менее надёжен, чем его 8-контактный и 6-контактный предшественники», — пишет Tom’s Hardware.

Источник изображения: Ezdiy-fab, Tom's Hardware

На днях также обсуждались некоторые другие потенциальные улучшения для 16-контактных кабелей и адаптеров. Например, в штекер или вблизи него можно встроить датчик температуры. Такое решение компания ASRock применила в своих новых блоках питания линейки Phantom Gaming. Также предлагается реализовать возможность контроля силы тока на каждом из кабелей. Повышение стоимости кабелей будет незаметно на фоне стоимости флагманских видеокарт, считают специалисты.

#видеокарты #блоки питания
Источник: tomshardware.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
7
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
15
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
5
В немецком городе Геретсрид начались масштабные испытания новой геотермальной технологии
1
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
+
Еще 8 смартфонов Samsung получат февральское обновление Android 2025
+
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
+
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
В России планируют построить новую железную дорогу от Арктики до Китая
1
Intel готовит видеокарты поколения Celestial, которые будут производиться уже без помощи TSMC
1
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
Два крупных магазина подтвердили повышение цен на ASUS RTX 5070 Ti PRIME
+
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
1
Робот-гуманоид Tiangong теперь может ходить по лестнице и бегать со скоростью 12 км/ч
1
Самый тонкий складной смартфон Honor Magic V3 может получить преемника в мае или июне
1
Google тестирует улучшения Gemini в «Картах» на Android
+
Snapdragon 8 Elite обошел по производительности процессор Apple A18 Pro
1
Флагманы Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 станут тоньше и получат увеличенные дисплеи
+
Loongson анонсировала процессор 3B6600 – китайский аналог i7 12 поколения
2
Для обучения Grok 3 понадобилось 200 000 процессоров Nvidia
+

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
20
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
9
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
48
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
9
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
94
Смартфон для мобильного гейминга в 2к25
2

Сейчас обсуждают

Bernigan
14:20
Ну а Нвидиа жрала бы в 2 раза меньше при сходном качестве изображения благодаря ДЛСС, а то и лучше, так что опять же, везде сейчас ТАА, что полное г
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
14:18
которая 3050 и дно ,нюанс однако )
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
14:18
ну так этот дебил Хейтер принял каким то образом на свой счёт коммент написанный очевидно другому, ну и соответственно послан, ну тупой он, Хейтер этот, что тут скажешь
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Маэстро
14:18
АМД проц с графикой жрёт больше чем твоя 4090?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
14:18
облеватся можно от мыла длсс.ты совсем слепой или на монитор шеша прям с утра из под ослика выливает ,,
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
14:17
4070 там мобильная, а она чуть быстрее 4060 десктопной, к тому ж, они и стоить дохрена будут. Но я не о том, а о том что Нвидиа придумала способ давать лучшее качество изображения как раз таки малыми ...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Chihonya
14:16
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
14:16
ее шешун потом на суперклей посадит )
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Маэстро
14:16
о это всё, ты уже поплыл, как на детском утреннике
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Маэстро
14:14
не может быть, у Берни сейчас инфаркт случится в том месте где он себе анальную пробочку прилаживает )))))
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем