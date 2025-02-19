А также операционных систем macOS 10.12…10.14.

Mozilla продлила до сентября 2025 года поддержку веб-браузера Firefox 115 ESR только для операционных систем Windows 7 и 8.1, а также macOS 10.12…10.14, сообщает gHacks. Ранее поддержка продлевалась до марта 2025 года. Таким образом, браузер продолжит получать обновления безопасности ещё около полугода, как минимум. Компания пока однозначно не заявила о прекращении поддержки старых операционных систем, о дальнейших планах станет известно в августе.

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Поддержка Windows 7 и 8.1 была завершена Microsoft в январе 2023 года. От поддержки устаревших операционных систем стали отказываться и разработчики сторонних приложений, в частности, веб-браузера Chromium, который является основой множества других браузеров. Но благодаря Mozilla у пользователей Windows 7 и 8.1 всё ещё есть надёжный веб-браузер с актуальными обновлениями безопасности.

Со ссылкой на данные аналитиков Statcounter, в gHacks отмечают, что доля Windows 7 на мировом рынке всё ещё превышает 2% — значительное число, учитывая, что в мире сотни миллионов устройств под управлением Windows.