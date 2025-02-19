В день начала продаж NVIDIA GeForce RTX 5070.

Первые обзоры видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 появятся 5 марта, за день до начала продаж, сообщает VideoCardz. В ближайшие дни рецензенты получат от компании пресс-материалы с информацией о новых видеокартах, утверждают авторы ресурса.

В VideoCardz конечно-же ожидают утечки, но сомневаются, что в этих материалах AMD сразу раскроет все детали. В частности, с подтверждением рекомендованных цен могут затянуть до официальной презентации, которая запланирована на 28 февраля. Также отмечается, что рассматриваемые документы не относятся конкретно к Radeon RX серии 9070, возможно, в AMD готовят анонс и более доступных видеокарт класса 60.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Что интересно, на 5 марта запланирован старт продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 конкурентом которой может стать AMD Radeon RX 9070. Продажи более производительной RTX 5070 Ti за рубежом начинаются завтра. По слухам, видеокарты AMD могут быть производительнее в сценариях без трассировки лучей и иметь близкую производительность в сценариях с трассировкой.

Предварительные цены RX 9070 XT, замеченные в каталогах интернет-магазинов, примерно те же, что и рекомендованная цена RTX 5070 Ti, а RX 9070 может быть дороже RTX 5070, но на бумаге выглядит куда интереснее. Есть нюанс: новинкам NVIDIA снова приписывают дефицит на старте продаж из-за чего цены вырастут, а вот в случае AMD дефицита быть не должно — карты начали поставлять в магазины ещё в январе. Так что у AMD есть все шансы на успех, осталось дождаться обзоров.