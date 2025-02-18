Доступны в белом и чёрном цвете.

PowerColor в первую очередь известна многим, как производитель видеокарт, однако компания также занялась выпуском игровой периферии и аксессуаров, включая клавиатуры, мыши, коврики и гарнитуры. На днях PowerColor объявила о расширении ассортимента и представила беспроводные мышки ALPHYN AM10 в чёрном и белом цвете, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: PowerColor

ALPHYN AM10 оснащаются литий-ионным аккумулятором ёмкостью 500 мАч. Максимальное время работы от одного заряда может достигать 50 часов. Вес мышек составляет 96 грамм. Форма подходит для хвата ладонью и хвата типа «коготь».

Источник изображения: PowerColor

В основе мышек сенсор PixArt PAW3395 с разрешением до 26000 DPI, а для основных кнопок используются оптические переключатели Omron с ресурсом 70 млн нажатий. Есть встроенная память для хранения пяти профилей с настройками и макросами. В числе настроек разрешение сенсора, частота опроса, высота отрыва, подсветка и т.д. Подсветка на мыши однозонная. Все параметры настраиваются с помощью фирменного программного обеспечения.

Мышки поддерживают проводное и беспроводное подключение, 2,4 ГГц или Bluetooth. Преимуществом проводного подключения является возможность увеличить частоту опроса до 8000 Гц, снизив задержку до минимума. В режиме 2,4 ГГц максимальная частота опроса 1000 Гц, а в Bluetooth режиме всего лишь 125 Гц.