Это может быть большой потерей для любителей старых игр.

Похоже, что NVIDIA удалила поддержку аппаратного ускорения PhysX для всех 32-битных игр на новейших видеокартах GeForce RTX 50, пишет автор ресурса DSOGaming, вся нагрузка ляжет на центральный процессор. В числе затронутых игр такие известный наименования, как Cryostasis, Batman: Arkham City, Borderlands 2, GRAW 2, Mirror's Edge, Assassin's Creed IV: Black Flag и Bioshock Infinite.

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Драйвер CUDA продолжит поддерживать ускорение 32-битных приложений на видеокартах GeForce RTX 40, 30, 20 серий, а также GTX 16, 10 и 900 серий. Однако он не будет поддерживать их на видеокартах серии RTX 50 и более новых. Причём современные процессоры всё ещё не обладают достаточным уровнем производительности, чтобы обеспечить в старых играх с PhysX комфортную частоту кадров. Так, техническая демонстрация Cryostasis отлично работает на системе с RTX 4090 при частоте кадров более 100 FPS, но на системе с RTX 5090 и AMD Ryzen 9 7950X3D выдаёт 13 FPS, отмечают в DSOGaming.

Автор недоумевает, почему компания пошла на этот шаг, и надеется, что поддержка может вернуться в будущих драйверах.