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Moleculo
Microsoft не отказывается от поддержки Intel Core 8-, 9- и 10-го поколений в Windows 11 24H2
В Windows Latest получили подтверждение.

Требования операционной системы Windows 11 к процессорам не изменились с 2021 года, ответили в Microsoft журналистам ресурса Windows Latest на запрос, отправленный в связи с появлением в Сети множества новостей о прекращении поддержки процессоров Intel Core 8-, 9- и 10-го поколений в Windows 11 24H2.

Источник изображения: Windows, Unsplash

Основные требования новейшей версии операционной системы к процессорам остаются теми же. Исключением являются дополнительные требования для новых возможностей на базе искусственного интеллекта, в данном случае требуется наличие нейронного сопроцессора.

Информация о том, что Windows 11 24H2 больше не поддерживает процессоры Intel Core 8-, 9- и 10-го поколений, стала распространяться после публикации Microsoft новой документации: в списке поддерживаемых Windows 11 24H2 отсутствовали решения перечисленных поколений. Дело в том, что эта документация предназначена для OEM производителей и в списке перечислены совместимые процессоры для новых устройств, а Core 8-, 9- и 10-го поколений уже не производятся и не могут быть использованы в новых устройствах, поэтому их просто не целесообразно указывать в списке.

В Windows Latest отмечают, что подобная практика изменений в документах для OEM производителей не нова, обычно в них всегда перечисляется только актуальное оборудование.

Чтобы выяснить, поддерживает ли компьютер Windows 11 24H2, в Microsoft рекомендуют использовать официальное приложение для проверки Health PC.

#процессоры #windows 11 #windows 11 24h2
Источник: windowslatest.com
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