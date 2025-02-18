Заводского разгона нет, спецификации эталонные.

Компания Sparkle выпускает видеокарту Intel Arc B580 в двухвентиляторном исполнении GUARDIAN, сообщает VideoCardz. Видеокарта выполнена в фирменной расцветке, в которой преобладает синий цвет: в синий окрашен кожух системы охлаждения, задняя панель. Вентиляторы у видеокарты серого цвета.

Источник изображения: Sparkle, VideoCardz

Новинка не получила какого-либо заводского разгона, частоты стандартные, как и лимит мощности. Согласно спецификациям, частота графического процессора может повышаться до 2670 МГц, энергопотребление ограничено лимитом 190 Вт. Предполагается, что видеокарта будет продаваться по рекомендованной Intel цене — 249 долларов США.

Источник изображения: Sparkle, VideoCardz

Конструктивные подробности отсутствуют, но, судя по изображениям, в системе охлаждения используется крупный радиатор с тепловыми трубками, длина которого заметно больше длины печатной платы. Тем не менее, видеокарта получилась компактной и не занимает много пространства — длина видеокарты 242 мм, а по толщине она занимает 2,2 слота расширения.

Источник изображения: Sparkle, VideoCardz

По информации VideoCardz, в этом месяце производитель также может выпустить вариант видеокарты ROC LUNA OC Ultra в белом цвете и с заводским разгоном.