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Moleculo
В SteamDB заметили появление неизвестной игры Valve с серверной частью
И это не Deadlock. MOBA-шутер уже присутствует в базе данных.

В Steam появилась ранее неизвестная и официально не анонсированная игра от Valve, сообщает ComputerBase со ссылкой на неофициальную базу данных SteamDB и сопровождающего её специалиста под псевдонимом xPaw.

Источник изображения: Diogo Cardoso, Unsplash

Игра, не имеющая какого-либо названия, была обнаружена системами SteamDB 23 января 2025 года, она регулярно получает обновления и имеет серверную часть. Новая запись не имеет ничего общего с MOBA-шутером Valve под названием Deadlock, поскольку его идентификатор и идентификатор тестового сервера уже известны.

Источник изображения: SteamDB, ComputerBase

Что это за игра, неизвестно. Конечно же событие уже успели связать с потенциальной подготовкой к выходу новой части Half Life. Разработка Half Life 3 уже давно стала интернет мемом, однако периодически в Сети появляются намёки на то, что будущее у франшизы всё ещё есть. Так, 31 декабря 2024 года актёр озвучивания G-Man Майк Шапиро (Mike Shapiro) оставил в социальной сети X (заблокирована в РФ) голосовое сообщение, в котором сообщил о «неожиданных сюрпризах» в 2025 году.

#игры #valve
Источник: computerbase.de
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