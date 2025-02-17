Улучшает надёжность и совместимость с памятью.

MSI первой среди производителей материнских плат выпустила для моделей с чипсетами Intel Z890 и B860 новые BIOS с микрокодом Intel 0x116, сообщает Wccftech. Казалось, борьба Intel за достижение своей «обещанной» производительности остановилась после выпуска ряда обновлений в предыдущие месяцы. Это не так, пишет ресурс, Intel продолжает работу над патчами для платформы LGA 1851.

Источник изображения: MSI, Wccftech

В Wccftech напоминают о серии BIOS с новыми микрокодами, которая была выпущена для улучшения игровой производительности процессоров Core Ultra серии 2 на настольных ПК, также известных как Core Ultra 200S. С момента выхода этих процессоров Intel выпускала обновление за обновлением, чтобы повысить игровую производительность. В частности, микрокод 0x114 был выпущен в декабре 2024 года, однако обновление так и не оправдало ожидания.

Источник изображения: MSI, Wccftech

На момент написания прошивка уже доступна для многих материнских плат MSI с чипсетами Intel Z890 и B860. В примечаниях к выпуску говорится, что новый микрокод повысит надёжность некоторых процессоров Intel Core Ultra 200S с заблокированным множителем, а также улучшит совместимость и разгон конфигураций памяти 4x64 ГБ (256 ГБ).

Специалисты не ожидают каких-либо значимых изменений в производительности, тем не менее, важно, что над платформой продолжают работать, вносить улучшения и исправлять ошибки.