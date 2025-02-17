Четыре слота DIMM и пара M.2. Есть поддержка PCIe 5.0.

Компания Sapphire выпустила новую материнскую плату B850M NITRO+ с чипсетом AMD B850, сообщает VideoCardz. Новинка рассматривается специалистами как прямой преемник B650M NITRO+, платы выглядят одинаково, за исключением некоторых мелких деталей и преимуществ более свежей версии по некоторым параметрам — это, в частности, поддержка более быстрой памяти — со скоростью до 8000 МТ/с и более.

Источник изображения: Sapphire

Плата выполнена в формате Micro-ATX и поддерживает все выпущенные на момент написания AMD AM5 процессоры Ryzen 7000 и 9000 серии, включая 3D V-Cache варианты. На плату поместились четыре слота DIMM для оперативной памяти (общий объём до 196 ГБ), два полноразмерных слота PCI Express с металлическим усилением, один из которых поддерживает режим работы PCIe 5.0 x16, другой только PCIe 4.0 x4, также на плате два слота M.2, один из которых поддерживает PCIe 5.0, другой PCIe 4.0 — и там и там по четыре линии. Есть возможность подключения четырёх SATA накопителей.

Источник изображения: Sapphire

В числе прочих особенностей: адаптер проводной сети Realtek RTL8125BG, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 адаптер, встроенное аудио Realtek ALC897. В числе USB портов на задней панели один USB-C и три USB-A 3.2 Gen2. Судя по изображениям, плата оснащается достаточно продвинутой подсистемой питания с крупными радиаторами для охлаждения.

Источник изображения: Sapphire

Как отмечают в VideoCardz, материнская плата Sapphire B850M NITRO+ и ожидаемые видеокарты Radeon RX 9070 серии в исполнении NITRO+ имеют одинаковый дизайн код, что явно привлечёт поклонников компании, которые намереваются собрать эстетически однородную систему. Тем не менее, цвет платы и видеокарты не совпадает, плата темнее.