На следующий день после NVIDIA GeForce RTX 5070.

По информации авторов ресурса Benchlife, старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирован на 6 марта, на следующий день после того, как начнутся продажи NVIDIA GeForce RTX 5070, пишет VideoCardz. Это информация официально не подтверждена, в отличие от даты презентации новых видеокарт.

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Ранее представители AMD подтвердили, что презентация состоится в самом конце месяца, 28 февраля. НА презентации должны официально подтвердить дату начала продаж, технические характеристики и особенности новинок, а также рассказать о новых графических технологиях, включая FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), в которой используется машинное обучение и новые возможности видеокарт RDNA 4 для искусственного интеллекта.

Похоже, в AMD твёрдо решили ждать, когда NVIDIA утвердить даты начала продаж своих новых видеокарт класса 70, чтобы незамедлительно ответить, представив свои новинки с более выгодной стороны. На CES 2025 о видеокартах RDNA 4 было решено не рассказывать, а потом компания отложила запуск новинок до марта, хотя Radeon RX 9070 и 9070 XT уже поступали в магазины. Как заявляли в AMD, появившееся время будет потрачено на оптимизацию программного обеспечения.